«Всегда была на связи»: бывший молодой человек рассказал о пропавшей екатеринбурженке

На поиски девушки вышли близкие и волонтеры.

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В Екатеринбурге прямо сейчас волонтеры собрались на поиск молодой девушки, пропавшей 10 октября. Ксения Каторгина поехала показать свой автомобиль, выставленный на продажу, потенциальному покупателю. После этого ее никто не видел.

Сегодня волонтеры поискового отряда «Прорыв» вместе с близкими и друзьями Ксении отправились искать ее там, где в последний раз видели автомобиль девушки.

«В поисках участвует и ее бывший молодой человек. С Ксенией они прожили около 8 лет. Он характеризует ее, как девушку порядочную и спокойную. Она никогда не пропадала, всегда была на связи, постоянно сидела в социальных сетях. Очень ответственно относилась к работе, там ее и потеряли в первую очередь», — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент Влад Изюменко с места событий.

Вместе с близким другом Ксении ее бывший молодой человек участвую в поисках с самого начала. Сегодня выйти прочесывать частный сектор вызвалось более 20 добровольцев. Часть из них выехала на внедорожниках, часть отправилась пешком. Продолжать поиски будут до самой темноты сегодня. Останавливаться поисковики не собираются до тех пор, пока девушка не будет найдена.

Напомним, что Ксения пропала 10 октября. Через несколько дней ее автомобиль был обнаружен у перекупщика в Челябинске. Продавали машину ему сразу несколько человек: двое мужчин и девушка, похожая на пропавшую. В самом автомобиле были обнаружены следы крови.