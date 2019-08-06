Курьеры сервиса «Яндекс.Еда» на Южном Урале будут искать пропавших людей

Они будут сотрудничать с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

На Южном Урале доставщики пиццы, роллов и бургеров будут помогать в поисках пропавших людей. Сервис «Яндекс.Еда» начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Это не первый опыт взаимодействия: в 2018 году сервис «Яндекс.Такси» уже начал помогать искать людей.



«Перед стартом сотрудничества сервис „Яндекс.Еда“ провел опрос среди партнеров курьерских служб. 90 процентов из них сказали, что согласны получать ориентировки в мессенджере и участвовать в поиске. Те, кто готов помогать, теперь будут получать сообщения о людях, которых „Лиза Алерт“ ищет в их городе», — сообщила сайту «Первый областной» региональный представитель отряда «Лиза Алерт Южный Урал».

После того, как курьер дал согласие на сотрудничество, в мессенджере он начнет получать ориентировки на людей, которых ищут в его городе. Там будут особые приметы, фотография, а также место, где видели человека в последний раз. Если курьер увидит человека, которого разыскивают, он сможет быстро сообщить об этом волонтерам.



Отметим, что таксист, обнаруживший человека, которого разыскивал отряд «Лиза Алерт», получил премию Special Award на Moscow Urban Forum. В Ульяновске местный таксист также помог найти пожилого мужчину. Водитель, в свою очередь, смог быстро доставить потерявшегося мужчину домой.

