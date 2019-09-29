В страшном ДТП на трассе около Златоуста погибли два человека

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Послушать 00:00

На трассе М-5 Урал вечером 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, в котором находились трое пассажиров, не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП два человека скончались на месте.

«Около 19:00 на автодороге Куса-Златоуст М-5 Урал на 31-м километре водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti не справился с управлением. Он выехал за пределы дороги влево и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажиры 1963 года рождения и 1936 года рождения скончались на месте. Обстоятельства устанавливаются», — рассказал заместитель начальника ОГИБДД по ЗГО Шумилов Игорь.

Отмечалось, что в данной местности бушует непогода: идет снег, а на дорогах образуется гололед.