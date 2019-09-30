Лишился двоих родных: появились подробности страшной аварии в Златоусте

На трассе М5 произошло ДТП, в котором погибли два человека.

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По имеющимся у сайта «Первый областной» данным, в машине, которая вылетела с дороги под Златоустом, ехали прямые родственники. Автомобилем управлял молодой мужчина 1988 года рождения, а его пассажирами были отец и бабушка.

Напомним, страшное ДТП произошло в вечернее время на 31 км автодороги Златоуст — Куса. Водитель «Шеврале Лачетти» не справился с управлением и вылетел с дороги, машина опрокинулась. На месте ДТП погибли два человека.

«Он выехал за пределы дороги влево и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажиры 1963 года рождения и 1936 года рождения скончались на месте. Обстоятельства устанавливаются», — рассказал заместитель начальника ОГИБДД по ЗГО Шумилов Игорь.

Водитель «легковушки» за рулем уже 13 лет, за последний год лишь однажды нарушил скоростной режим, за что был привлечен к административной ответственности.