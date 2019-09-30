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Сегодня утром произошла авария с пятью пострадавшими и погибшим на 17 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Об этом сообщили в областном ГИБДД.
По предварительной информации, 34-летний водитель «ГАЗа» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся грузовиком.
«В результате ДТП в автомобиле ГАЗ погиб 36 летний пассажир, пострадали 5 человек: водитель и еще 4 пассажира, 3 человека госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь», — сообщили в областном ГИБДД.
Все пострадавшие жили в Оренбургской области. Они возвращались с работы из города Сургут. Теперь сотрудниками устанавливаются все обстоятельства происшествия.