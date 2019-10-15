Двое погибли, трое пострадали. Иномарка опрокинулась на трассе в Челябинской области

Водитель не справился с управлением.

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Жуткое ДТП произошло на 60 км автодороги Троицк — Октябрьское (Октябрьский район, Челябинская область) около трех часов ночи 14 октября. Автомобиль «Пежо» слетел с дороги и опрокинулся.

«Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля с проезжей части в правый кювет по ходу движения и опрокинулся», — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии погибли два пассажира иномарки, мужчины 30-ти и 32-х лет. Травмы получили водитель и две девушки (18 и 25 лет), находившиеся в авто.