В столкновении такси и легковушки в Челябинске погибла женщина и пострадал ребенок

Ребенка доставили в больницу.

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Страшное ДТП произошло днем 17 декабря на улице Новомеханическая в Челябинске. Столкнулись «Тойота Витз» и такси «Uber». По словам очевидцев, на месте работали сотрудники реанимации и спасатели. Известно, что в иномарке находились женщина и маленький ребенок.

«Женщина скончалась до прибытия врачей. Дочь с мужчиной, возможно, с мужем погибшей, в ОКБ № 3», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.