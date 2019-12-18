Муж молодой женщины, погибшей в аварии в Челябинске, ищет свидетелей

Их дочь в настоящее время находится в больнице, малышка пережила две операции.

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Муж погибшей в аварии на Новомеханической улице в Челябинске женщины ищет свидетелей произошедшего. Как выяснилось, она передвигалась в инвалидном кресле, на автомобиле также был установлен соответствующий знак.

В ДТП 17 декабря столкнулись три автомобиля, 31-летняя Алина Куковенко погибла на месте, а ее 3-летняя дочь попала в больницу с переломом бедра.

«Состояние Даши стабильное. Ей сделали две операции на бедро. Я ищу свидетелей ДТП. Хочу узнать причину заноса. Скорость большую она не могла набрать теоретически. Там мост, невозможно разогнаться, потому что там препятствие. Сзади ехали машины, и если на тех машинах есть регистраторы, они должны были запечатлеть момент заноса», — рассказал муж погибшей девушки Евгений Куковенко.

Евгений обратился за помощью к тем, кто мог стать свидетелем произошедшего. Мужчина отмечает, что его супруга была очень аккуратным водителем, тем более, когда в машине находилась дочь.

Всех, кто обладает записями с видео-регистраторов, либо может поделиться полезной информацией, просят сообщить по телефону 89517903160.

Напомним, страшная авария произошла 17 декабря. На улице Новомеханической столкнулись три автомобиля: «Тойтота Витц», «Хендай Соллярис» и «Рено Логан». По предварительной версии, женщина-инвалид, управлявшая «Тойотой» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Хендаем». В результате аварии автоледи погибла на месте, ее трехлетняя дочь и водитель «Хендай» были отправлены в больницу. От гибели ребенка спасло автокресло. Водитель третьего автомобиля не пострадал.