Хотела встать на ноги: близкие и друзья рассказали о погибшей в ДТП челябинке

Девушка была молодой мамой, вела активный образ жизни и занималась с реабилитологом.

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Накануне в Челябинске в результате ДТП скончалась молодая девушка. Родные и близкие погибшей рассказали, какой была 31-летняя челябинка, чем занималась и о чем мечтала.

У Алины остался муж и трехлетняя дочь Даша. Девушка имела инвалидность и не могла самостоятельно ходить, но при этом вела активный образ жизни. Она играла в КВН, занималась танцами в инклюзивном коллективе, участвовала в конкурсах и фестивалях, интеллектуальных играх проекта «Равный равному».

«Она была очень хорошей, была участницей „Парадокса“, до „Нашего места“ она обучала волонтеров общению с ребятами с инвалидностью в „Добровольце“, была хорошей мамой и прекрасной женой, занималась КВН. Она была одной из тех, кто помог мне выбрать и свой жизненный путь», — рассказала знакомая погибшей Екатерина.

В сентябре она завоевала титул «Мисс Талант» на международном конкурсе красоты и талантов среди девушек-колясочниц «Невская Краса» в Санкт-Петербурге.

Супруг погибшей рассказал, что в день трагедии у них была годовщина свадьбы — четыре года совместной жизни. Она ехала домой вместе с дочерью. По этому маршруту они передвигались регулярно, дорогу она знала хорошо, водила аккуратно. Стаж вождения — более пяти лет. Мужчину мучает вопрос: почему автомобиль занесло и случилось столкновение. Он рассказал, что жена мечтала встать на ноги.

«Дочь у нас ходит в садик на полдня. Всегда так было: она забирала ребенка и ехала с ней на тренировку вместе. Некуда было, я работаю, они постоянно так ездили. Нашли человека, который занимался с ней индивидуально, пытался поставить ее на ноги. Наша семья в это поверила, процесс шел, стремились к этому. У нее укреплялись мышцы», — рассказал сайту «Первый областной» муж погибшей Евгений Куковенко.

Напомним, ДТП произошло днем 17 декабря. По данным Гоставтоинспекции, водитель «Тойтота Витц» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Хендай Соллярис» и «Рено Логан». В результате аварии автоледи погибла на месте, ее трехлетнюю дочь и водителя «Хендай» доставили в больницу. От гибели малышку спасло автокресло, в котором она находилась. Водитель третьей машины не пострадал.