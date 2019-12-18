Ребенка спасло автокресло: стали известны подробности смертельного ДТП в Челябинске

В результате аварии погибла женщина, пострадали мужчина и ребенок.

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Стали известны обстоятельства ДТП, в результате которого накануне погибла женщина. На улице Кожзаводской произошло столкновение трех автомобилей.

«Водитель (женщина 1988 года рождения), управляя автомобилем „Тойота Витц“, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем „Хундай Солярис“ и автомобилем „Рено Логан“», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии 31-летняя женщина скончалась на месте. В машине вместе с ней находилась трехлетняя девочка, которую доставили в больницу. Ребенка спасло автокресло, в котором она находилась. Также с травмами госпитализировали водителя автомобиля «Хундай».

Напомним, ДТП произошло около 15 часов 17 декабря в Челябинске. На месте происшествия работали сотрудники реанимации и спасатели.

По данным Госавтоинспекции, в Челябинске за 11 месяцев 2019 года произошло 191 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 208 получили травмы различной степени тяжести. В 26 случаях дети пострадали по собственной неосторожности, в остальных — по вине водителей.