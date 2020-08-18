В стиле кавказской пленницы: челябинец похитил девушку после расставания

Молодой человек решил таким образом вернуть возлюбленную.

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В Кургане завершено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Челябинской области. Молодой человек обвиняется в похищении своей бывшей девушки, его будут судить по пункту «в» части 2 аналогичной статьи уголовного кодекса.



На преступление парень решился в июне этого года, после расставания с возлюбленной. Как рассказали в СК по Курганской области, пара проживала в городе Щучье. Злоумышленник не хотел заканчивать отношения и поэтому решился на похищение.

«Находясь в безлюдном месте и угрожая применением физической силы и убийством, он схватил потерпевшую и потащил в сторону автомобильной трассы „Иртыш“. При этом, останавливаясь в лесу для сна, молодой человек привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не смогла сбежать. Добравшись на попутке до Челябинска, потерпевшая воспользовалась тем, что злоумышленник уснул во время очередной „остановки“ на улицах города и отправилась на железнодорожный вокзал, где обратилась за помощью к местным жителям»,— рассказали «Первому областному» представители следственного комитета по Курганской области.

Отметим, что вину в преступлении 18-летний парень признал в полном объёме. Сейчас уголовное дело по статье «Похищение человека» направлено для рассмотрения в суд. По пункту «в» части 2 совершенного деяния, челябинец может получить от 5 до 12 лет лишения свободы.