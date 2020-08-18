В Челябинске пенсию пожилой женщины получил неизвестный

После кончины пенсионерки деньги её внучке не отдали.

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В Челябинске внучка пришла на почту получать пенсию за свою умершую бабушку. Однако причитавшиеся пенсионерке деньги девушке не дали. По какой причине, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Инцидент произошёл в Ленинском районе Челябинска. Внучка, всю жизнь прожившая со своей бабушкой, после её смерти пошла на почту получить причитавшуюся ей пенсию в размере 25810 рублей. Однако деньги девушке не дали, объяснив отказ тем, что бабушка уже получила их лично.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что сумму пенсии при жизни пенсионерка не получала, поскольку находилась в медицинском учреждении, а подпись в платежной ведомости о получении пенсии выполнена другим лицом»,— сообщили в ведомстве.

Материалы проверки направили на рассмотрение в районное отделение полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сайту «Первый областной» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения.