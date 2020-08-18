Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Челябинске

Авария произошла накануне вечером.

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В Челябинске в понедельник 17 августа произошло ДТП с мотоциклом. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинску, водитель получил серьёзные травмы.

«Авария произошла в 17:40 около дома № 3 на Свердловском тракте. Водитель мотоцикла „Урал“ 1988 года рождения, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие — бордюрный камень с последующим падением с мотоцикла. Транспортное средство продолжило двигаться самостоятельно в прямом направлении, наехало на металлическое ограждение перильного типа, не повредив его, и опрокинулось»,— рассказали в ведомстве.

В результате ЧП мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.