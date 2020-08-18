Закрываются или нет? Назойливую рекламу ювелирного магазина рассматривает челябинское УФАС

Жители пожаловались о возможном нарушении законодательства.

Послушать 00:00

Практически всем жителям России в последнее время вновь начали поступать назойливые звонки из ювелирного магазина «Санлайт». Уже несколько лет подряд они приглашают на распродажу из-за «закрытия» всех торговых точек.

Некоторые просто не реагируют на данную рекламу, а некоторым, как некому мужчине из Челябинска, это не нравится. И житель города решил обратиться в челябинское УФАС России. Ведь, по мнению челябинца, эта назойливость ювелирного магазина нарушает требования рекламного законодательства.

«Данная реклама, по мнению заявителя, направлена на создание у потребителей представления о реальном закрытии магазина в целях стимулирования спроса. При этом она является недобросовестной и вводит потребителей в заблуждение, поскольку в действительности магазины „Санлайт“ не закрываются», — заявили в челябинском УФАС.

Отмечается, что в ведомстве изучат данную рекламу на наличие признаков нарушения Закона о рекламе и в течение месяца УФАС примет решение относительно возбуждения дела.