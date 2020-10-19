Два пешехода пострадали в ДТП на дорогах Челябинска

Одного из них госпитализировали.

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Два ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Челябинска. В результате аварий двое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В минувшую пятницу, 16 октября, вечером под колеса отечественного авто попал 19-летний парень. ДТП произошло напротив дома 3 по улице Захаренко.

«В 19:50 водитель автомобиля „Лада Калина“, мужчина 1976 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

С места аварии 19-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами.

Ранним утром в субботу, 17 октября, напротив дома 5/3, расположенного на Бродокалмакском тракте, «Ока» сбила 49-летнего мужчину.

«Мужчина, 1967 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили сотрудники Госавтоинспекции.

В результате аварии пешеход получил незначительные травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.