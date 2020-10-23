В Челябинске пешехода госпитализировали после наезда иномарки

ДТП произошло ранним утром на нерегулируемом переходе.

Послушать 00:00

В Челябинске 60-летний мужчина пострадал в результате наезда авто. Пешеход попал под колеса иномарки напротив дома 32 по улице Сталеваров.

«22 октября 2020 года в 06:30 водитель автомобиля „Тойота Камри“, мужчина 1971 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода госпитализировали с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится административное расследование.