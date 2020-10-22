В Миассе неизвестный сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Пострадавшему оказали помощь.

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В Миассе под колеса авто попал 10-летний ребенок. Водитель не установлен, с места происшествия он скрылся. ДТП произошло днем в среду, 21 октября, у дома 1А на проспекте Октября.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеходу была оказана медицинская помощь», — сообщила инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

Еще одно ДТП произошло около девяти часов вечера на 1-м километре автодороги Черновское — Устиново. 36-летняя автоледи за рулем «Сузуки Гранд Витара» не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, наехала на земляной вал. Автомобиль опрокинулся. Травмы получили водитель и пассажир.