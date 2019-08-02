В Снежинске женщина погибла в страшном ДТП

Она оказалась виновником происшествия.

В Челябинской области в результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Инцидент произошел вчера, 1 августа, в 16:20 часов на улице Широкая в городе Снежинск. По информации ведомства 64-летняя женщина за рулем автомобиля марки «ВАЗ», выехала на встречную полосу, несмотря на то, что выезд на данном участке дороги запрещен. Там она столкнулась с автомобилем марки Chevrolet, которым управлял 74-летний мужчина.

«В результате ДТП женщина за рулем автомобиля «ВАЗ» скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель автомобиля «Нива» получил телесные повреждения и был госпитализирован», — заявили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства по факту дорожно-транспортного происшествия.