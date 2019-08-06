На Южном Урале в ДТП скончалась женщина

Водитель, устроивший аварию, скрылся с места происшествия.

На Южном Урале в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Авария произошла вчера, 5 августа, на 46 километре автодороги Челябинск — Троицк, на территории Еткульского района. На пешеходном переходе была сбита 80-летняя женщина.

«Водитель управляя автомобилем „Порше Кайен“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 80 лет, жительница города Еманжелинска, скончалась на месте происшествия»,

— сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель «Порше Кайен» оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность водителя, управлявшего автомобилем.