На Южном Урале в результате
«Водитель управляя автомобилем „Порше Кайен“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 80 лет, жительница города Еманжелинска, скончалась на месте происшествия»,
— сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Водитель «Порше Кайен» оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность водителя, управлявшего автомобилем.