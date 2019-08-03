В Челябинске возле аэропорта всмятку разбился автомобиль

Красную машину в кювете засняли очевидцы.

В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия до неузнаваемости изуродовало автомобиль. Пользователи одной из городских групп в социальных сетях поделились фотографиями, на которых видно, как красная «Дэу Нексия» лежит в кювете с серьезными повреждениями.

«На дороге Аэропорт — Кругленькое произошло страшное ДТП. Вся машина всмятку», — сообщает пользователь Игорь Кадников.

Под постом в социальной сети пользователи поражаются, куда так сильно спешил водитель автомобиля и выражают надежду, что в аварии никто не пострадал.

