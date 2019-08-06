На Южном Урале полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

Злоумышленник скрылся с места аварии.

На Южном Урале сотрудники Госавтоинспекции по Магнитогорску установили личность водителя, совершившего смертельное дорожно-транспортное происшествие и скрывшегося с места преступления.

Авария произошла в городе Магнитогорск ночью 3 августа. На улице 9 мая водитель совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. От полученных травм 54-летний мужчина скончался. Водитель скрылся с места происшествия.



В ходе незамедлительно организованных оперативно-розыскных мероприятий были обследованы дворы, территории предприятий, стоянки, автомастерские на наличие автомобиля с характерными для наезда на пешехода повреждениями. Также были просмотрены записи видеорегистраторов, опрошены очевидцы преступления. В средствах массовой информации оперативно озвучивалась информация о происшествии. В итоге виновник аварии был найден.



«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наезд совершен автомобилем „ВАЗ 2110“ под управлением водителя 1983 года рождения. Установлено, что за прошедший год водитель привлекался к уголовной ответственности в соответствии со ст. 264.1 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“ за повторное управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения», — сообщили сайту «Первый областной» в Группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорск.

В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а также «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Мужчине было назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток, а также 15 суток за управление транспортным средством без прав.



Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия для принятия законного и процессуально обоснованного решения.

