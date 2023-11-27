В СИЗО отправили жительницу Челябинской области, чьи дети погибли на пожаре

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности

В Сосновском районе матери двоих маленьких детей, погибших на пожаре, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО 38-летняя обвиняемая проведет два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Сосновского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 38-летней местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Постановлением Сосновского районного суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2024 года»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 25 ноября в поселке Мирном. Женщина ушла к соседям и оставила трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку одних. Малыши решили поиграть со спичками, находившимися в доступном месте, зажгли их и устроили пожар, в котором погибли. Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в сложной жизненной ситуации.

По факту произошедшего в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился, почему семье не уделили должного внимания, и поручил проверить действия всех должностных лиц.