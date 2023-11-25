Двое маленьких детей погибли на пожаре в квартире под Челябинском

Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка были дома одни

Сегодня, 25 ноября, в поселке Мирном Сосновского района на пожаре погибли двое маленьких детей. Матери дома не было. По предварительным данным, причиной трагедии стала детская шалость, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире двухэтажного дома. Прибывшие пожарные обнаружили горение дивана и тела трехлетнего мальчика и двухлетней девочки. Вскоре выяснилось, что мама оставила малышей одних и ушла к соседям.

Все обстоятельства трагедии выясняются. Сотрудники МЧС вновь призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей одних без присмотра.