СК возбудил уголовное дело после смерти детей на пожаре в квартире под Челябинском

Семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) по факту гибели двух маленьких детей на пожаре в поселке Мирном Сосновского района 25 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что дети решили поиграть по спичками, находящимися в доступном месте, пока мамы не было дома. В результате зажженные спички упали на диван, на котором и находились дети.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики»,— сообщили в ведомстве.

Проверку по факту гибели детей проводит и прокуратура Сосновского района. В пресс-службе областного ведомства уточнили, что семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.