Алексей Текслер поручил проверить действия чиновников после смерти двоих детей на пожаре

В регионе по поручению губернатора также проверят все стоящие на учете семьи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после гибели двоих маленьких детей на пожаре в поселке Мирном Сосновского района поручил провести служебную проверку действий должностных лиц, а также всех семей, состоящих на учете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Семья состояла на учете как находящаяся в сложной жизненной ситуации. Недавно переехали в комнату в общежитии. Почему им не уделили должного внимания? Поручил провести служебную проверку действий всех должностных лиц. Также поручил в обязательном порядке проверить все семьи в регионе, которые стоят на учете. Это особенно актуально накануне праздников»,— написал Алексей Текслер.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области сообщили, что с семьей была организована межведомственная профилактическая работа, в связи с чем ведомство проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы соцзащиты Сосновского района.

Напомним, трехлетний мальчик и двухлетняя девочка погибли минувшей ночью, играя по спичками. Мама в этот момент была у соседей. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.