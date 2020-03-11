Подросток умер прямо на уроке в школе Магнитогорска

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти.

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Сегодня, 11 марта, в одной из школ Магнитогорска во время уроков в школе № 33 погиб 17-летний мальчик. По предварительным данным, ему стало плохо во время урока физкультуры. При осмотре тела подростка, признаков криминального характера смерти обнаружено не было. Следственный комитет по Челябинской области начал проверку.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы на установление причины смерти, и после этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в конце февраля в ещё одной магнитогорской школе во время уроков скончался второклассник. Было отмечено, что ребёнок страдал хроническим заболеванием.