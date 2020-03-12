В школе рассказали о парне, который умер на уроке физкультуры в Магнитогорске

Молодому человеку неожиданно стало плохо после подтягиваний.

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Утром 11 марта в Магнитогорске по невыясненным обстоятельствам погиб 17-летний школьник. Ему стало плохо во время занятий физкультурой, он потерял сознание. До приезда скорой помощи, которая забрала ребёнка уже через 15 минут, ему пыталась оказать помощь школьный фельдшер. Но юноша скончался в автомобиле «скорой», не доехав до больницы.

В школе № 33, где учился подросток, рассказали, что никаких противопоказаний к занятиям спортом у него не было.

«Он находился в основной группе по здоровью. Он также был спортсменом, 4 года занимался настольным теннисом в спортивной школе. И вместе со всеми 10-классниками проходил военную медкомиссию, после этого дополнительных обследований не было, в больнице не лежал», — рассказали в администрации школы.

С его одноклассниками, а также родственниками, непрерывно работают психологи. Детям отдельно ввели дополнительный психологический час.

Завтра состоятся похороны. Затем дети вернутся в школу, где будут организованы поминки. Родительский комитет, а также управление образования администрации Магнитогорска организовывают автобусы, чтобы школьники, а также учителя могли попрощаться с подростком.