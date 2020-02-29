Ребенок скончался прямо во время урока в магнитогорской школе

По предварительным данным у него было хроническое заболевание.

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В одной из школ Магнитогорска ребенок скончался прямо во время урока. Трагедия произошла в Средней общеобразовательной школе № 12. По сообщениям в СМИ, девятилетний мальчик сидел на уроке, наклонился, чтобы поднять ручку и упал без сознания, после чего скончался.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Для установления причины смерти ребенка проводится экспертиза, выясняются все обстоятельства.