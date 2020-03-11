Фельдшер пыталась ему помочь: появились подробности смерти мальчика после физкультуры школе в Магнитогорска

Он почувствовал себя плохо во время урока.

Послушать 00:00

Сегодня утром, 11 марта, в 9:25 во время урока физкультуры в школе № 33 города Магнитогорск один из 10-классников почувствовал себя плохо, он потерял сознание. 17-летнего парня перенесли в медицинский кабинет, где ему до приезда скорой помощи пыталась оказать помощь штатный фельдшер.

Приехавшая медицинская бригада продолжила реанимационные действия по дороге, но мальчик скончался, не доехав до больницы.

«Медики приехали через 15 минут и в полном объеме провели реанимационные мероприятия. Причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической помощи детям Ирина Центнер.

Отметим, что на данный момент школьникам, их родителям и педагогам оказывается психологическая помощь. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка.