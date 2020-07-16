В сети появилось видео с последними секундами перед столкновением «шестерки» со столбом

Оказалось, водитель и его компания уходили от преследования полиции.

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Ранним утром 14 июля в Копейске произошло смертельное ДТП — ВАЗ-2106 влетел в столб с электроопорой. Один из трех человек, находящихся в автомобиле, скончался.

В управлении ГИБДД по Челябинской области рассказали, что 18-летний водитель не справился с управлением «шестерки», после чего выехал на встречную полосу, налетел на бордюр и затем уже допустил опрокидывание авто и въехал в столб.

Сегодня, 16 июля, в сети появилось видео последних секунд перед аварией. Оказалось, молодые люди на высокой скорости уходили от преследования полиции. На кадрах видно, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также они намеренно «виляли» по дороге, чтобы закрыть обзор полицейским автомобилям.

«Закрывай обзор влево! Другая сторона, крой!», — эмоционально говорили водителю «штурманы».

За несколько секунд до самой аварии, уходя от погони, молодые люди специально выехали на встречную полосу, после чего уже не смогли оттуда вывернуть.

Напомним, что один из пассажиров — 20-летний молодой человек, скончался на месте от полученных травм. Водитель и еще один пассажир — 26-летний мужчина, госпитализированы.

К слову, посмотреть видео можно здесь.