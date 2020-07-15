Магнитогорец угнал машину, потому что не смог уехать на маршрутке

Свои действия он мотивировал необходимостью добраться до дома.

Послушать 00:00

В Магнитогорске 27-летний мужчина подозревается в угоне машины. Преступление он совершил, поскольку не мог воспользоваться маршрутным транспортом, а ему нужно было срочно добраться до дома.



С заявлением о пропаже автомобиля в отдел полиции «Ленинский» обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала оперативникам, что припарковала машину возле дома, а утром обнаружила пропажу. Ущерб потерпевшая оценила в 60 тысяч рублей, после чего полицейские принялись искать преступника. В итоге стражи правопорядка задержали 27-летнего местного жителя. Свои действия подозреваемый в угоне мотивировал необходимостью добраться до дома.

«Так как маршрутный транспорт уже не работал, он решил воспользоваться чужим автомобилем. С помощью подручного средства он открыл автомобиль, сумел завести двигатель и уехал. Отделом дознания ОП „Ленинский“ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ УК РФ»,— пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данный статье магнитогорец может получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Автомобиль у него изъяли и вернут владелице после всех следственных действий.