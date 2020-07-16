Наркотики и больница: челябинское ГИБДД отчиталось о ДТП за прошедшие сутки

В трех из них пострадали люди.

Послушать 00:00

15 июля в Челябинске сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 42 ДТП. Помимо этого, было выявлено 510 нарушений правил дорожного движения, а также поймали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся проходить освидетельствование.

Также отмечено, что были задержаны и доставлены в отдел полиции двое граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Что касается непосредственно дорожно-транспортных происшествий, то резонансных было два. Одно случилось ранним утром, в 6 часов 20 минут, на перекрестке улиц Салавата Юлаева и проспекта Победы. Совершая поворот налево, водитель автомобиля «Шевроле Орландо» наехал на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате этого, пострадавшая женщина 1979 года рождения была доставлена в больницу с травмами.

Еще одно происшествие случилось на соседнем перекрестке улиц Чичерина и проспекта Победы. Только произошло оно в вечернее время — в 21:24 по местному времени. Женщина, водитель «Хендай Солярис», при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу движущемуся по «встречке» автомобилю «Ниссан Кашкай».

«Автомобиль „Ниссан Кашкай“ изменил направление движения влево и совершил наезд на препятствие (три пролета пешеходного ограждения) повредив его», — сообщили в ГИБДД по Челябинску.

В результате этого ДТП пострадал пассажир «Ниссана». Женщина 1967 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.