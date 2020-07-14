20-летний парень погиб в аварии в Копейске

«Шестёрка», в которой он ехал, влетела в столб.

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Пассажир «шестёрки» погиб в ДТП в Копейске. Авария, жертвами которой в общей сложности стали три человека, произошла сегодня, 14 июля.



Инцидент произошёл рано утром, в 05:20, возле дома № 70А по проспекту Победы. По информации ГИБДД, за рулём находился 18-летний парень.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, совершил наезд на бордюрный камень, после чего допустил опрокидывание автомобиля и совершил наезд на электроопору»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Всего жертвами ДТП стали три человека: это сам 18-летний водитель и 26-летний пассажир «шестёрки», которые с травмами были госпитализированы. Ещё один 20-летний парень, который находился в машине, скончался.

На кадрах с места ДТП видна степень повреждения отечественного автомобиля: у машины смяло капот, особенно пострадала его задняя часть.