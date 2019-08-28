В серьезной аварии в Миасском городском округе скончался водитель

Также в ДТП пострадал еще один человек.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие на территории Миасского городского округа унесло жизнь жителя Миасса. Авария произошла вчера, 27 августа, на 7 километре автомобильной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым, на которой столкнулись «Рено Флюенс» и «Лада Ларгус».

«61-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено Флюенс", по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с двигающимся по главной дороге слева автомобилем "Лада Ларгус", под управлением 22-летнего молодого человека», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии от полученных травм скончался водитель «Рено Флюенс». 24-летняя девушка-пассажир «Лады Ларгус» получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.