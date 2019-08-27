Суд избрал меру пресечения виновнику троицкого ДТП

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.

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Виновник троицкого ДТП отправлен под стражу. Об этом стало известно во время судебного заседания над 68-летним мужчиной.

Дело возбудили в следственном отделе местного управления МВД, а затем его передали в Троицкий городской суд. Виновнику аварии, который в нетрезвом состоянии сбил пожилую пару пешеходов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Как выяснилось, пенсионер уже не раз нарушал правила дорожного движения, а в прошлом году привлекался к административной ответственности.

«Судья постановил удовлетворить ходатайство следственного отдела межмуниципального отдела МВД РФ по Троицку избрать в отношении нарушителя меру пресечения на срок в два месяца до 25 октября 2019 года», — заявили в судебном зале.

Напомним, что ДТП произошло в минувшую субботу, 24 августа, в Троицке. Тогда осужденный водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пожилую пару, которые шли по обочине навстречу машине. Пострадавшая женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице от полученных травм.