В Саткинском районе мужчина избил молотком трёх женщин

По данному факту полицией организована проверка.

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Накануне южноуральские СМИ сообщили о страшном инциденте, произошедшем в посёлке Бердяуш Саткинского района. Мужчина избил молотком нескольких женщин на глазах у несовершеннолетних детей.

По информации в СМИ, вечером 9 октября местная жительница вместе с матерью и подругой пришла в гости к родственникам. Сначала гости и хозяева квартиры спокойно разговаривали и выпивали. Но в какой-то момент хозяин дома встал и начал громить всё подряд, а потом схватился за молоток и острым концом инструмента избил трёх женщин. На шум прибежали два школьника и стали очевидцами жестокой сцены.

Как рассказали потерпевшие местным СМИ, им пришлось накладывать швы на рваные раны. Матери гостьи также наложили гипс на ноги.

«Происшествие зарегистрировано, проводится необходимая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Личность мужчины, избившего женщин, установлена. Находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, как сообщили потерпевшие в социальных сетях, агрессор не первый раз нападает исключительно на женщин и никогда не связывается с сильным полом.