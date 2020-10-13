Отец в Троицке избил 9-летнего сына

Решается вопрос о лишении родительских прав.

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Одним сентябрьским днем 9-летний житель Троицка как обычно пошел в школу. На его маленьком теле и лице были заметны сильные следы побоев, но только не после детских драк.

Оказалось, что мальчика неоднократно избивал отец. Матери у него нет — ребенок проживал с отцом и бабушкой. Педагоги, которые заметили синяки, незамедлительно обратились в контролирующие органы. А сам ребенок был помещен в реабилитационный центр.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»), — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время следственными органами проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователем Следственного комитета в органы опеки направлена информация для рассмотрения вопроса о лишении подозреваемого родительских прав.