Вынесен приговор копейчанину, который избил свою беременную жену

После травм девушка потеряла ребенка.

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В Копейске суд вынес приговор 32-летнему мужчине, избившему свою беременную супругу. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

В апреле этого года пьяный южноуралец нанес побои своей 26-летней жене. Молодая женщина получила закрытую тупую травму живота, разрывы печени и селезенки, у нее произошло кровоизлияние. От полученных травм беременность прервалась.

«Вину подсудимый признал в полном объеме, извинился перед потерпевшей», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.