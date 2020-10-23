На московского блогера завели уголовное дело за избиение модели из Челябинской области

В прямом эфире перед зрителями молодой человек несколько раз ударил девушку головой об стол.

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В отношении 21-летнего блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, заведено уголовное дело. Заявление на него написала модель из Челябинской области Алена Ефремова.

«В отношении Бурима возбуждено уголовное дело по статье „Побои“. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно санкции статьи блогеру может грозить до двух лет лишения свободы. Напомним, инцидент произошел 18 октября во время прямого эфира. Стримеру не понравились слова Алены Ефремовой, после чего он набросился на модель, несколько раз ударил ее головой об стол. При этом все присутствующие в помещении сохраняли спокойствие.

Видео быстро распространилось в Сети. Позже сама девушка сообщила об ушибах, травме головы и сломанных брекетах, а также отнесла заявление о побоях в полицию.