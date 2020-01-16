«Ведем борьбу за палец»: мальчика, в чьей руке взорвалась петарда, отправят в больницу Кургана

В это время в Совете Федерации разрабатывают ряд мер, чтобы ужесточить наказание за продажу пиротехники детям.

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10-летний школьник из поселка Красногорский, в руке которого 13 января взорвалась петарда и сильно повредила руку, был доставлен в отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной детской больницы. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенку пальцы, мальчику потребуется несколько сложных операций.

«До ампутации еще не дошло, палец сейчас без кожи, мы сделали первичную хирургическую обработку, сейчас будет борьба, ряд операций, за спасение пальца. Пересадка кожи, мягких тканей, вплоть до микрохирургической техники. Думаю, мы направим его в Курган, микрохирургическая такого уровня пока только у них ближайшая. Нам пока не закупили оборудование, пока закупят — пройдет время, а надо действовать быстро, мы и действуем быстро», — рассказал Олег Стариков, заведующий отделением травматологи и ортопедии Челябинской областной детской больницы.

Как отметил врач-травматолог, случилось это в отсутствии взрослых, никто не проследил, что он покупал, где, и как запускал. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать при запуске пиротехники, которыми дети, в силу любопытства, зачастую пренебрегают. Ни в коем случает нельзя подбегать и смотреть на снаряд, если он не взорвался, а также поджигать петарды в голых незащищенных перчатками руках.

«Если ребенок берет ее в руки, как правило, без перчаток, петарда взрывается то поражающие факторы — это те вещества, из которых она состоит. В зону поражения попадает то, что рядом: рука держащая, шея, лицо. Чаще всего это лоб, нос, рука держащая, глаза. Это взрывные ранения. Взрыв этого снаряда в руке приведет к контузии кожи, нижележащих зон, отслоение кожи», — предостерегает Олег Стариков.

В Совете Федерации давно задумались об ужесточении ответственности за продажу пиротехники детям. Трагические случаи, связанные с взрыванием петард, происходят в стране ежегодно. В настоящее время в некоторых нормативно-правовых документах уже прописаны запреты на продажу пиротехнических изделий лицам, которые не достигли 16-летнего возраста.

«Видимо, они не такие заметные, раз их так игнорируют. Настало время подумать и создать комплекс мер и механизмов о том, как оградить детей от этих опасностей. Сейчас обсуждается комплекс мер для внесения в КоАП. Пока все обсуждается, могу сказать одно: запрет хотят ввести по аналогии с запретом на продажу алкоголя, т.е. такая же ответственность, как за продажу алкоголя несовершеннолетним. Думаю, взрослые это поддержат», — рассказала Маргарита Павлова член Совета Федерации.

В свою очередь родителям необходимо объяснять детям опасность, которую несут в себе даже самые маленькие петарды. Несмотря на размеры, они являются взрывными устройствами, неправильное использование которых может привести к печальным последствиям.