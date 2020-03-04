Маршрутка взорвалась во время заправки в Челябинске

В момент ЧП в машине не было пассажиров.

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В Челябинске буквально на части разлетелся маршрутный ПАЗ. Инцидент произошел на автозаправке на Копейском шоссе.

«Во время заправки произошла разгерметизация газового баллона. Возгорания не было, никто не пострадал. АЗС также осталась целой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На фотографиях с места событий видно, что конструкции маршрутки вывернуло практически наизнанку. Оторвалась крыша, выбило все стекла, по взорвавшемуся салону раскидало сиденья. По словам очевидцев, в момент происшествия в маршрутке не было пассажиров. Никто из людей не пострадал. Сам автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.