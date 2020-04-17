В режим обязательной самоизоляции в Челябинске продолжают происходить ДТП

За сутки в городе зарегистрировано 30 происшествий.

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Даже в режим обязательной самоизоляции в Челябинске продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия. Хотя, казалось бы, дороги не такие загруженные.

Так, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 30 случаев ДТП. И в трех из них пострадали люди.

Одно из них произошло на улице Доватора, возле дома № 26. Дорогу не поделили два автомобиля «Киа», один из них принадлежит компании такси. Как сообщили в ГИБДД по городу Челябинску, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил с ним столкновение. В результате происшествия оба водителя получили травмы. К слову, виновник аварии впоследствии отказался от прохождения медосвидетельствования.

Также Госавтоинспекция попросила водителей быть сегодня, 17 апреля, осторожнее из-за погодных условий.

«В связи с выпадением осадков в виде дождя, водителям необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля на мокрой дороге значительно увеличивается. В связи с этим, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами», — заявили в ведомстве.

Отметим, что осадки в виде небольшого дождя могут быть в течение всего дня. Поэтому очень важно соблюдать правила дорожного движения.