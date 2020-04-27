Иномарка сбила пешехода на ЧМЗ

Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

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В Челябинске 34-летний водитель сбил пешехода. Инцидент произошёл в воскресенье, 26 апреля, вечером, возле дома № 26 по улице Богдана Хмельницкого.



Случилось это в 18:45 по местному времени. Отметим, что мужчина переходил дорогу в не установленном месте.

«Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Лансер“ совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП пешеход 1977 года рождения, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.