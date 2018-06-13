/ Семье 16-летнего челябинца, пострадавшего в Турции, поможет региональный омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина оказывает консультационную поддержку.

Мама 16-летнего подростка из Челябинска сейчас находится в турецком госпитале. Женщина рядом с сыном, который сейчас приходит в себя после трагедии в бассейне при отеле. Юноша по- прежнему не помнит, что с ним произошло и плохо говорит. На связь с пострадавшей семьей вышла омбудсмен Ирина Буторина. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас находится в «режиме ожидания». Мать пострадавшего мальчика получает консультацию по необходимым документам и особенностям транспортировки.

Официально в наш адрес обращений не поступало, но мы уже связались с мамой мальчика. Сейчас мы помогаем ей консультационно, при необходимости готовы помогать в вопросах страховки, транспортировки. Если у семьи возникнут проблемы, мы подключимся. — рассказала сайту «Первый областной» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, 16-летний челябинец утонул на курорте в турецкой Антальи. Там молодой человек отдыхал вместе с родными. Во время прогулки он при невыясненных обстоятельствах оказался в воде. Позже его нашли без сознания рядом с бассейном. Артем впал в кому и несколько дней находился в реанимации. Сейчас его состояние стабилизировалось. Суммы страховки пока хватает на лечение в турецкой клинике.