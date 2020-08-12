В разрушенной хижине под дождем провел ночь турист, заблудившийся на Зюраткуле

Мужчина вышел к поселку, откуда его эвакуировали спасатели.

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В национальном парке «Зюраткуль» завершены поиски 35-летнего туриста. Он вышел к поселку Монастырка во вторник, 11 августа, днем. Заблудившегося осмотрели врачи «скорой». Путешественник замерз и промок, но госпитализация не потребовалась.

«Ночь мужчина провел в разрушенной хижине, от которой осталось только три стены. С рассветом пострадавший продолжил путь из леса по пересеченной местности», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, мужчина заблудился поздним вечером 10 августа, утром следующего дня начали его поиск. В лесном массиве вблизи озера Зюраткуль работали девять спасателей, а также сотрудники нацпарка с применением техники.