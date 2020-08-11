10 человек за три дня заблудились в лесах Челябинской области

Поисковым отрядам удалось их разыскать.

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В Челябинской области за последние несколько дней сразу 10 человек потерялись в лесах. Всем им оказали помощь сотрудники поисково-спасательной службы региона.

Сразу две пары женщин заплутали в лесах 8 августа 2020 года. Первая пара заблудившихся потеряла ориентиры в Ильменском заповедники, еще две женщины не смогли выйти из леса возле переулка Широкий. Им помогли сотрудники Миасского поискового отряда.

Еще одна женщина заблудилась недалеко от хребта Уреньга. Помощь ей оказала дежурная смена Златоустовского отряда. На следующий день специалисты оказали помощь женщинам, заблудившимся в национальном парке «Таганай».

«9 августа в 13:30 спасатели получили информацию от туристов, что на Киалимском кордоне находится женщина 1982 года рождения с травмой колена, идти самостоятельно не может. Дежурная смена на квадроцикле нашли пострадавшую и транспортировали в город, где передали родственникам», — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде Челябинской области.

Миасский же отряд вечером этого дня выехал на помощь заблудившемуся мужчине. Однако ему удалось выйти из леса при помощи сына, который подавал ему автомобильные сигналы и вывел отца с помощью звука.

Недалеко от поселка Кувалжиха 10 августа в лесу заблудилась женщина. Ее обнаружили специалисты Кыштымского отряда, которые эвакуировали ее из леса.