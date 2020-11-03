Границы нацпарка «Зюраткуль» внесли в Единый государственный реестр недвижимости

Это необходимо для сохранности территории.

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Границы национального парка «Зюраткуль» внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предоставило необходимые для этого документы в Кадастровую палату.

Для того чтобы особо охраняемая территория оставалась нетронутой, важно было установить границы национального парка. Благодаря внесению в ЕГРН, их будут учитывать при разработке планов развития региона.

«Внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в ЕГРН позволит повысить его наполняемость в части реестра границ», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Кадастровой палаты по Челябинской области.

Нацпарк был создан 3 ноября 1993 года для того, чтобы сохранить первозданной природу, а также организовать условия для отдыха южноуральцев и гостей региона.