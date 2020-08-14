Дожди и прохлада грядут на Южный Урал в ближайшие выходные

Синоптики Гидрометцентра рассказали, чего ждать от погоды жителям региона.

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С каждым днем погода в Челябинской области все больше становится похожей на осеннюю: дожди, прохлада и ветер. И примерно такой же прогноз погоды дали синоптики областного Гидрометцентра на грядущие выходные.

Так сегодня, 14 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду, но могут быть порывы до 15 метров. Температура воздуха будет +16, +21 градус тепла, а на юге может подняться до +24 градусов.

В Челябинске же будет переменная облачность, без существенных осадков. На улице будет +18, +20 градусов тепла, ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 15 августа, в регионе будет довольно прохладно — +7, +12 градусов тепла. Ожидаются небольшие дожди, но местами умеренные. Днем же воздух прогреется до +12, +17 градусов, а на юге области до +18, +23 градусов по Цельсию. Будет облачно с прояснением и небольшие дожди. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.

Ночь на первый выходной день в Челябинске также будет прохладной. Температура воздуха ожидается в районе +9, +11 градусов тепла. Будет облачно с прояснением, но возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +17, +19 градусов. Также ожидается кратковременный дождь и ветер 4-9 метров в секунду.

А воскресенье, 16 августа, станет еще более холодным. Ночью в области будет +7, +12 градусов тепла, а днем — +10, +15 градусов. На юге, опять же, будет потеплее — +14, +19 градусов по Цельсию. Что ночью, что днем, будет облачно с прояснениями и дождь. Ветер сменится на северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Днем его порывы могут достигнуть 14 метров.

В Челябинске кардинальное изменение погодных условий также не ожидается. Ночью +9, +11 градусов тепла, днем — +13, +15 градусов. Будет облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер также северо-восточный, 4-9 метров в секунду, а днем ожидаются порывы до 12 метров.