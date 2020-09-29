В растрате признали виновным бывшего директора МБУ из Снежинска

Мужчина фиктивно трудоустроил знакомого и получал зарплату за него.

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Городской суд Снежинска признал виновным бывшего директора муниципального бюджетного учреждения и экс-депутата в растрате. Его осудили по аналогичной статье уголовного кодекса и на 4 года лишили права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.



Суд доказал, что мужчина фиктивно трудоустроил знакомого и получал за него зарплату. Таким образом он украл из бюджета предприятия 420 000 рублей. В период расследования осужденный возместил 340 000 из них.

«Судом назначено также взыскать в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу потерпевшего МБУ 81 тысячу 915 рублей 55 копеек. Ранее виновный уволен с должности директора МБУ и лишен депутатских полномочий»,— рассказали сайту «Первый областной» в УФСБ России по Челябинской области.

Добавим, в 2018 году с осужденного взыскали 755 00 рублей за то, что в 2014 году он оплатил покупку строящейся квартиры е Екатеринбурге, которая стоила 3,4 миллиона. Эта сумма на 755 00 превышала задекларированный в 2012-2014 годы доход. При этом после регистрации права собственности ни сам чиновник, ни его супруга не отражали покупку в справках о доходах, расходах об имуществе

Добавим, текущее уголовное дело в его отношении расследовалось ГУ МВД России по региону по материалам УФСБ по Челябинской области.