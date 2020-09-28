В Челябинской области мужчину осудили за экстремистские материалы

Видео с призывами к насилию южноуралец публиковал в одной из социальных сетей.

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В Кунашакском районе Челябинской области местный житель размещал в социальных сетях различные материалы, содержащие призывы к терроризму. Публикациями заинтересовалось Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области. Дело передали в Центральный окружной военный суд.

Как установили контрразведчики, мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, в которых людей открыто призывали к насилию на почве национальной и религиозной ненависти. Кроме того, в роликах оправдывали деятельность террористических организаций.

«Центральный военный окружной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“ и части 2 статьи 180 „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“ Уголовного кодекса Российской Федерации»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Управления федеральной службы безопасности России.

В качестве наказания мужчине выписали штраф в размере 400 тысяч рублей.